أحمد عيد: مسامح الجميع ولن أعود.. تحدثوا بما أردتم!

المواطن ـ محمد سلام

تحدث رئيس الاتحاد السعودي السابق لكرة القدم، أحمد عيد، عن القضية التي أُثيرت في الأيام الماضية حول الوضع المالي لاتحاد الكرة خلال فترة رئاسته، حيث رفض الحديث عن هذا الأمر، وأكد أنه لن يعود إلى الرياضة من جديد.

وقال أحمد عيد في تصريحات لإذاعة “يو إف إم” الرياضية عبر برنامج (بين اثنين): “لن أتكلم عن قضية ديون اتحاد كرة القدم، ولن أعود للرياضة، أنا مسامح الجميع، فتحدثوا بما أردتم”.

وكان الإعلامي الرياضي محمد الخميس قد طالب، اليوم، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أحمد عيد، بتوضيح الوضع المالي للاتحاد في أثناء فترة توليه الرئاسة.