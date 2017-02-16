أحم زجاج هاتفك بـ”سائل” ضد الكسر

المواطن - وكالات

كشف خبراء في مجال صناعة الهواتف الذكية عن أن إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، طورت زجاجا “سائلا” جديدا سيساعد على حماية شاشات الهواتف من الكسر.

وصرح الخبراء بأن: “زجاج ProtectPax الجديد طور بشكل مميز ليحمي شاشات الهواتف والحواسب اللوحية من الكسر والتلف الميكانيكي والخدوش، المطورون لم يفصحوا عن مكونات الزجاج أو تقنية تصنيعه، لكنهم أوضحوا أنهم استخدموا تقنيات مماثلة لتلك التي تستخدم في مجال صناعة الطيران والصناعات الفضائية”.

وبحسب الخبراء فإن “سمك الزجاج الجديد الذي سيستعمل لحماية شاشات الأجهزة الذكية 0.0004 ملم فقط، أي يعد رقيقا جدا مقارنة بالزجاج التقليدي الواقي المستخدم حاليا والذي تبلغ سماكته 0.3 ملم، وأهم ما يميز الزجاج الجديد هو صعوبة خدشه، وهذا يضمن عدم ملاحظة المستخدم لوجوده على شاشة الهاتف لمدة عام على الأقل”.