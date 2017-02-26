أخصائيون: 12% من الأطفال يعانون من الشخير و23% يشكون من الربو

المواطن – سعيد آل هطلاء – الرياض

أوضح الدكتور عادل الحربي استشاري صدرية الأطفال واضطرابات النوم ورئيس الجمعية السعودية لطب الصدر لدى الأطفال، أن الدراسات العالمية كالجمعية العالمية لاضطرابات النوم، والأمريكية لطب الأطفال أوضحت أن 25% من الأطفال في سن المدرسة يتعرضون لنوع واحد أو أكثر من اضطرابات النوم وهو رقم عام، ومن 50-70% من اضطرابات النوم يصاب بها أطفال التوحد، وبشكل أعلى في ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أن 60% من الأطفال المصابين بالربو لديهم مشاكل بالنوم، وذلك لنقص جودة النوم أو بسبب الكحة ، و12% من الأطفال يعانون من الشخير، ومنها 3-5% منهم يعانون من متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم..

وأضاف الحربي أن ثلث أعمارنا نقضيه في النوم ، وأن الساعات المطلوبة للنوم يحددها عمر الإنسان فالأطفال حديثو الولادة يحتاجون 18 ساعة نوم والأطفال بعمر 3 أشهر يحتاجون إلى 15 ساعة وفي الشهر 18 يحتاجون لـ 13 ساعة في حين أطفال السنة لـ3 سنوات يحتاجون 11 ساعة نوم، والمراهقون من 8-9 ساعات والكبار 7 ساعات.

وتناول المختصون خلال الملتقى التوعوي الأول للأمراض التنفسية عند الأطفال الأمراض الشائعة لدى الأطفال وطرق معالجتها ، والذي نظمته الجمعية السعودية لطب الصدر لدى الأطفال ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لطب الصدر ويأتي الملتقى التوعوي بهدف زيادة الوعي لدى الأسر للوقاية من الأمراض الصدرية.

وذكر الحربي في ندوته عن اضطرابات النوم لدى الأطفال أن قلة الوعي الصحي تضطر المجتمع لتفسير بعض اضطرابات النوم بثقافة شعبية لا تمت للطب بصلة ، ومنها عندما يصاب الأطفال باضطرابات سلوكيات النوم ومنها توقف التنفس الانسدادي، والجاثوم يلجأ بعض الأهل إلى الطب الشعبي والرقية وأحياناً للشعوذة، لتفسيرهم هذه الاضطرابات على أنها مس أو عين بينما لو ذهب لطبيب مختص وشخص الحالة وعالجها فلن يتطلب منهم ذلك جهداً.

وبين الحربي أن المملكة لديها نقص حاد في الأطباء السعوديين والممارسين الصحيين حسب إحصائية وزارة الصحة أن 21% من المتواجدين من الأطباء سعوديون ، ولو بحثنا على مستوى الأطباء المختصين في اضطرابات النوم تكون النسبة قليلة جداً مقارنة بالمستويات العالمية ، وعلى مستوى توافر المراكز المختصة لتقديم خدمات طب اليوم مقارنة بكندا وأستراليا وأوربا نرى أننا مازلنا متأخرين.. وأضاف أننا نحتاج للكثير من الدراسات لجميع التخصصات لتتماشى مع الإحلال الوطني وتدريب الكوادر الوطنية ، وأن يكون لدينا خطة عملية واستراتيجية.

فيما تطرق الدكتور عبدالله الشمراني استشاري الصدرية إلى مشاكل الربو لدى الأطفال ذاكراً أن 23% من الأطفال يعانون من الربو و5% منه مسيطر عليه، و31% من امراض الربو جزئي في حين أن 64% غير مسيطر عليه، مبيناً أن هناك عدة أسباب مثيرة للربو ومنها الضغوط النفسية والصراصير والتدخين والزكام والغبار والحيوانات والأزهار والفيروسات ودخان المصانع.

وبين الشمراني أن التوعية تساهم في التخلص من الأخطاء الشائعة في التخفيف من أزمات الربو لدى الأطفال.

بعدها تطرق الدكتور عيسى الرشيدي أخصائي صدرية إلى الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأهل في التعامل مع الأطفال المصابين بالربو.

وفي الجلسة الثانية تحدثت رندا البكر عن معاناتها مع أطفالها الأربعة مع الربو وكيف استطاعت التعايش مع المرض من خلال التعامل مع المختصين بطب الأطفال، وتحدثت د. رحمة العامري استشارية طب الأطفال العام عن التهابات الجهاز التنفسي وطرق الوقاية منها وختم الملتقى بالتعريف بسلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية الصحية تطرق لها الدكتور عادل الحربي.



