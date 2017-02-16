أخيراً.. هذا سبب تساقط الشعر عند الرجال

أخيراً.. هذا سبب تساقط الشعر عند الرجال

2017/02/16
الساعة 1:49 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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صلع
المواطن - وكالات

حدد علماء من أسكتلندا ما يقرب من 300 منطقة جينية مرتبطة بالصلع، في أكبر دراسة من نوعها أجريت حتى الآن، فيما لم يتمكن العلماء في السابق من تحديد سوى مناطق قليلة منها.

وأوضح العلماء أن النتائج المتوصل إليها تعنى تطوير علاج سريع للصلع، إلا أن النتائج المتوصل إليها تساعد في فهم أفضل للأسباب الوراثية لتساقط الشعر، فيما تعد خطوة نحو تطوير علاج فعال في هذا الصدد.

وحلل العلماء البيانات الوراثية لأكثر من 52،000 رجل، ليتم تحديد 287 منطقة جينية مرتبطة بفقدان الشعر وبنية الشعر وتنميته.. وأوضح العلماء أن الجينات يمكن أن توفر أهدافاً لتطوير عقاقير لعلاج الصلع يوماً ما.

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