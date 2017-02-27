أرامكو تستثمر 7 مليارات دولار في مصفاة جوهوري في ماليزيا

المواطن – ترجمة : محمود نبيل

أعلن رئيس مجلس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، موافقة المملكة ممثلة في شركة “أرامكو”، على استثمار ما قيمته 7 مليارات دولار في مشروع مصفاة للنفط في ماليزيا، وذلك ضمن الاتفاقيات الموقعة ضمن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية للبلاد.

وأوضح رئيس الحكومة الماليزية، أن توقيع العقد بين كل من أرامكو ونظيرتها المحلية “بتروناس” التابعة لبلاده بشأن إنشاء مصفاة للبترول في ولاية جوهور الجنوبية بالقرب من الحدود مع سنغافورة، سيتم يوم الثلاثاء، ثالث أيام الزيارة الخاصة بخادم الحرمين في ماليزيا، والتي تمتد إلى 4 أيام.

ويشمل المشروع مصفاة للبترول ومجموعة أخرى من أعمال التنمية في قطاع البترول مثل مصنع للتنمية البتروكيماوية، حيث تقود شركة “بتروناس” الماليزية عملية تنفيذ المشروع، وذلك بعدما أعلنت نجاحها في تحقيق معدل 50% من تنمية مشاريعها الفعلية.

وأضاف رئيس الحكومة الماليزية، أن الزيارة الحالية للملك سلمان تضع العلاقات الثنائية بين البلدين على المسار الصحيح والقوي للتعاون في شتى المجالات، مؤكداً سعادة ورضا الجانب السعودي عن الاتفاقية البترولية.