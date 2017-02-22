أرامكو تقدم عرض شراء “بترول أوفيس التركية” وتنتظر الرد

المواطن - وكالات

كشفت مصادر عن أن شركة النفط العملاقة “أرامكو” السعودية تتصدّر المهتمين بشراء شركة “بترول أوفيس التركية” العاملة في قطاع محطات الوقود من مجموعة “أو إم في” النفطية النمساوية.

وبحسب “رويترز”، أكد أحد المصادر -طلب عدم نشر اسمه- على أن “أرامكو” قدّمت عرضًا وفي انتظار النتيجة، وبيّن أن الشركة تلقت عروضًا مؤكدة لشراء “بترول أوفيس” التي حقّقت مبيعات بنحو 10 مليارات يورو (10.5 مليارات دولار) في 2015.

وصرّح متحدث باسم “أرامكو” السعودية -بحسب الوكالة- بأن الشركة لا تعلّق على الشائعات أو التكهنات، فيما بيّنت مصادر أخرى مطّلعة أن شركة “سوكار” النفطية الحكومية في أذربيجان قدمت عرضًا أيضًا.