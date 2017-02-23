أرامكو تكرّم 41 موظفًا متميزًا

المواطن - واس

كرّمت “أرامكو” السعودية، اليوم، 41 موظفًا، تقديرًا لما حققوه من إنجازات خلال حفل جوائز التميزّ لعام 2017م، حيث قدّم رئيس “أرامكو” السعودية وكبير إداريّيها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، الجوائز لهم باعتبارهم الأكثر جدارة وابتكارًا في الشركة.

وسلّط حفل الجوائز السنوي الضوء على الإنجازات المتطورة والجديرة بالإشادة والتقدير التي حقّقها الموظفون وفرق العمل في مختلف قطاعات الأعمال والوحدات الفنية في الشركة، ممّا يؤكد على حماسهم تجاه العمل وما يقدمونه من إسهامات كبيرة وجليلة.

وقال المهندس الناصر: “إن أرامكو السعودية تعمل على تعزيز توسّعها في التقنية، وتنمية شبكة أبحاثها العالمية، وتهيئة الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في الحلول والموارد البشرية، حيث إن التقنية والابتكار أصبحت عناصر أكثر أهمية من أي وقت مضى في تحقيق استراتيجيتنا الطموحة للتنمية، وتعزيز دورنا في التحول الوطني”.

ويذكر أن كل موظف من الموظفين الذين تم تكريمهم من مختلف قطاعات الشركة -بدءًا من الهندسة، إلى الجيولوجيا وتقنية المعلومات، وصولًا إلى المالية والعلوم- ساهم في وضع معيار للتميز يتردّد صداه في عموم الشركة، ويجسّد نموذجًا يحتذى به بين شباب المملكة.

وتعد هذه هي السنة الرابعة التي تقيم فيها الشركة هذا الحفل لتكريم الموظفين المتميزين، حيث يعد التميز أحد قيمها الـ 5، مواصلة بذلك التزامها في السعي إلى تحقيق أفضل النتائج في أعمالها، ومواجهة التحديات الجديدة.