أردوغان يبدأ جولة خليجية تشمل المملكة وقطر والبحرين غداً

المواطن – الرياض

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غداً الأحد، جولة خليجية، تستمر حتى الـ15 من الشهر الجاري يزور خلالها البحرين والسعودية وقطر.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، اليوم السبت، أن أردوغان سيستهل جولته من البحرين، ويلتقي خلال الزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكبار المسؤولين البحرينيين.

وأضاف البيان أن الرئيس التركي سوف يتوجه بعد غد الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية، ويلتقي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويختتم الرئيس التركي جولته الخليجية في قطر، بلقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق البيان، وفقاً لـ”الأناضول”.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان خلال لقاءاته تعزيز العلاقات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ينتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.

وأشار البيان إلى أن زيارة الرئيس التركي إلى البلدان الثلاثة، ستسهم في تعزيز العلاقات التركية الخليجية بشكل عام، ومنظمة التعاون الإسلامي.