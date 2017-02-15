أردوغان يصل المدينة المنورة وفيصل بن سلمان يستقبله

المواطن - واس

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا المدينة المنورة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، وعلى صاحبيّه (رضوان الله عليهما).

وكان في استقباله في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي: الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء عبد الله بن سعيد القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبد الهادي بن درهم الشهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد، ومدير المطار محمد الفاضل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.