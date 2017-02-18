أرقام تحدث لأول مرة في كلاسيكو الأهلي والنصر !

المواطن ـ محمد سلام

حقق النصر فوزا هاما على مضيفه الأهلي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين.

ظهر العالمي بشكل مميز خلال اللقاء، وكان الطرف الأفضل في معظم أوقات المباراة، واستطاع حارسه وليد عبدالله الذود عن مرماه ببسالة في أولى مبارياته مع الفريق.

وتمكن النصر من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عن طريق يحيي الشهري، وجاء الهدف الثاني في الدقيق الثانية من الوقت بدل الضائع أيضا ولكن للشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها البديل نايف هزازي وصنعها يحيي الشهري.

وتُعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين السعودي التي تشهد تحقيق النصر للفوز على الأهلي ذهابًا و إيابًا، حيث فاز عليه ذهابا بالرياض بهدف دون رد، كما أن النصر هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل عليه الأهلي في الدوري هذا الموسم.

أيضا نجم هجوم النادي الأهلي، وهداف المسابقة، عمر السومة، لم يُهدد دفاعات النصر خلال مباراتي الدور الأول والثاني، ولم يسدد على المرمى سوى مرة واحدة فقط.

بهذه النتيجة يرفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بانتظار مباراة الاتحاد والشباب مساء السبت بالرياض.