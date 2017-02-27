أرقام تدفع دول آسيا الـ 7 للمشاركة في الاستثمارات السياحية بالمملكة

المواطن - عبد الرحمن دياب

لم يكن الجانب السياحي غائباً عن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دول آسيا والتي بدأها أمس الأحد، خاصة أن العام الجاري سيشهد طفرة في القطاع السياحي في المملكة بحسب مؤسسة توب هوتيل ومقرها مدينة نيويورك والمهتمة بتحليل بيانات وأرقام المنشآت السياحية في العالم.

وتراهن المملكة وفق رؤية 2030 على السياحة كمصدر للدخل يعوض عدم الارتكاز على النفط، وهو ما سيعرضه مسؤولو الوفد المرافق للملك في الدول الآسيوية السبع التي سيزورها، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية التي ستوفرها المملكة لمستثمري الدول.

وبحسب “توب هوتيل”، من المتوقع افتتاح 68 فندقاً جديداً دفعة واحدة، وتدشين 29 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 2017، وهو ما يعني وجود نظرة تفاؤلية تجاه القطاع السياحي في المملكة ستدفع المستثمرين لمزيد من ضخ رؤوس الأموال.