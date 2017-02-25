أزمة احتراق الهواتف تصل آيفون 7

المواطن – وكالات

فتحت شركة “آبل” التحقيق بخصوص التقارير التي تفيد باحتراق هاتف “آيفون 7 بلس” واشتعال النيران فيه وتصاعد الدخان منه بشكل تلقائي فيما يبدو بسبب مشكلة في البطارية، وذلك بعد قيام صاحبة الهاتف ، بنشر مقطع فيديو يوضح عملية الاحتراق وتصاعد الدخان عبر حسابها على “تويتر”.

وأوضحت صاحبة الهاتف برينا أوليفاس من توكسون أريزونا بأنها تفاجأت بتصاعد الدخان أثناء نومها من هاتفها الذي لم تستعمله إلا لبضعة أيام، وأن المشاكل بدأت قبل ذلك بيوم مع هاتفها، الذي اشترته في شهر يناير، بحسب ما ذكر موقع “iphonehacks” المعني بالتقنية.

وأضافت أن هذا الأمر دفعها لأخذ الهاتف إلى متجر آبل حيث جرى فحصه من قبل الموظفين وإخبارها بأن كل شيء على ما يرام، وعاد الهاتف للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، مؤكدة أن الأمر تكرر صباح اليوم التالي بحسب كلام صاحبة الهاتف، عندما اشتعلت النار بهاتفها، وبدأ الدخان بالتصاعد كما سمعت أصواتاً تصدر منه وازدادت كمية الدخان الصادرة منه، وقالت إنها أعطت الهاتف لشركة آبل، وإنها تجري اختبارات لمعرفة سبب ذلك.

وأشار الموقع إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تتعلق بهاتف آيفون 7 وبطاريته، حيث ادعى شخص أسترالي في شهر أكتوبر الماضي أن هاتفه آيفون 7 قد اشتعلت النيران فيه ودمرت سيارته.