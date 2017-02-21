أسبوع الشجرة الـ 40 في حفر الباطن.. والعطيشان يغرس الأولى

المواطن - أحمد الحميداني - حفر الباطن

دشّن محافظ حفر الباطن، عبد المحسن بن محمد العطيشان، بحفر الباطن، اليوم، فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40 بالمحافظة، والمقام تحت شعار “الشجرة حياتنا” الذي ينظمه فرع الزراعة بالمحافظة، في مهرجان حفر الباطن.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير فرع وزارة الزراعة الدكتور فهد العنزي، حيث بيّن فيها أن احتفال المحافظة بأسبوع الشجرة وتخصيص اليوم من كل عام ما هو إلّا تتويج للجهود التي تقوم بها البلاد في تنمية وتطوير الغطاء النباتي، إدراكًا ووعيًا منها بأهمية الشجرة في حياة المجتمع من كل النواحي بيئيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وصحيًا.

وأشار العنزي إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت -منذ عدة سنوات- في العمل على إنشاء المحميات الطبيعية، واستزراع العديد من البذور والنباتات الرعوية، وإنشاء العديد من المشاتل ومراكز إكثار النباتات الرعوية، بالإضافة إلى وضع الخطط والتشريعات لوقف تدهور الغطاء النباتي، وتحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي الخضراء، ووقف الاحتطاب، وبيع الحطب والفحم المحلي، وتشجيع الاستيراد من الخارج، واستخدامه من قبل السكان كبديل للحطب والفحم المحلي.

وأكد العنزي على مشاركة فرع وزارة الزراعة بحفر الباطن مع إدارة التعليم من خلال مشروعي “غرس القيم – وفن المثابرة”، وذلك باختيار عدد من المدارس من البنين والبنات وتزويدهم بالبذور وجميع مستلزمات الزراعة والعناية بها.

ومن جهته، قال الناشط البيئي بحفر الباطن، سند الحشار، إننا -في هذا اليوم- ندعو إلى التعامل العقلاني مع مواردنا النباتية، ووقف جميع أسباب التدهور والاستنزاف التي تعاني منها الشجرة، متمنّين من أجيالنا الواعدة أن تستخدم كل السبل والتقنيات المتطورة لإدارة الموارد المتاحة من مراعٍ وأراضٍ، وإنقاذ الأنواع النباتية المتبقية من الغناء، وتشجيع الممارسات الرشيدة تجاه ثروتنا النباتية في أرجاء المدن والبوادي.

وأضاف الحشار أننا -في عاصمة الربيع- في أمس الحاجة إلى تبنّي استراتيجيات التنمية المستدامة، وعلى رأسها استراتيجية المراعي المستدامة، وذلك بتشجيع أبناء المحافظة على إنشاء بنوك للبذور، والمشاتل الرعوية الخاصة، وحصاد مياه الأمطار، وتأسيس جمعية بيئية تعاونية لمربي الأغنام، وهم أكثر الفئات المستفيدة من المراعي، وتنظيم حركة القطعان، وتحسين إنتاجية البادية واستدامتها، وذلك من خلال تشجيع الصناعات التحويلية في القرى والهجر، والاستخدام الأمثل لمواردنا النباتية والحيوانية.

واختتم محافظ حفر الباطن الحفل بغرس أول شجرة، وتكريم الجهات الحكومية والأشخاص المشاركين في فعاليات الأسبوع.