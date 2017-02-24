أسعار الذهب تتحدى نفسها وترتفع فوق أعلى مستوى لها

المواطن ـ الرياض:

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، اليوم الجمعة، مع اتجاه الدولار صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1257.30 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.6% إلى 18.25 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 18.32 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 1.2% إلى 1017.55 دولار للأوقية، بينما ربح البلاديوم 0.9% ليصل إلى 779.60 دولار للأوقية.

ويأتي ذلك بعدما بدد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الآمال بأن تدعم سياسات الرئيس دونالد ترمب التضخم، مبيّنًا أنَّ “أية خطوات تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العام، وإن كان يرغب في إقرار تعديلات ضريبية بحلول أغسطس”.