أسوس تكشف عن هاتفها Zenfone 3 Go خلال أيام

المواطن – وكالات

تعتزم شركة “آسوس” الكشف عن هاتف ذكي جديد متوسط التكلفة خلال معرض MWC 2017 هذا الشهر، ومن المنتظر أن يحمل اسم Asus Zenfone 3 Go وهو يعتبر بديلاً لأحد أشهر الأجهزة الأكثر شعبية في خط إنتاج هواتف Zenfone 2.

ومن المرتقب أن يأتي الهاتف بشاشة 5 بوصات، بدقة عرض 720 بيكسل، مع معالج Qualcomm Snapdragon 410، وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت، وكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية 5 ميجا بيكسل.

وتكشف الصورة المسربة للهاتف عن تصميمه في هيكل معدني، فيما يشير التقرير إلى أن Asus Zenfone 3 Go سيتم طرحه في الأسواق بسعر يبدأ من 160 دولاراً.

على جانب آخر، كشفت تقارير سابقة أن شركة “آسوس” تطور نظارة واقع افتراضي مستقلة بذاتها والتي ستعرف بـ Asus AIO VR حيث سيتم إطلاقها خلال هذا العام، ومن المنتظر أن تمتلك AIO VR قطعة قماش خارجي مشابهة لتلك الموجودة بـ Google Daydream، لكن هذا لا يعنى أن يكون الجهاز متوافقاً مع Daydream في نفس الوقت.