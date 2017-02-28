أشهر مسجد بمحايل يفتقر إلى مغسلة الأموات والصيانة!

المواطن- محايل

بحث محافظ محايل، محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، اليوم، إمكانية إنشاء مغسلة للموتى، والاستفادة من الأراضي المجاورة لمسجد الأميرة العنود، وذلك بحضور مدير فرع الشؤون الإسلامية والمساجد والدعوة والإرشاد الشيخ بندر الغنمي، ومدير الاستثمار بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية المهندس علي العماري.

وطالب المتحمي بضرورة وجود مغسلة للموتى، خاصةً وأن المحافظة بحاجةٍ لإنشاء أكثر من مغسلة، فضلًا عن أهمية العناية بالمسجد والصيانة الدورية التي يحتاجها على مدار العام، لا سيما أن مسجد الأميرة العنود -الذي يقع بوسط المحافظة- يشهد إقامة العديد من الفعاليات الدينية، والمحاضرات، والدروس العلمية على مدار العام، حيث كان آخرها محاضرة للشيخ صالح المغامسي والداعية الشيخ سعيد بن مسفر.