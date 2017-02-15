أعضاء شرف النصر يواصلون دعم العالمي!

المواطن ـ محمد سلام

أعلن نادي النصر أن عضو الشرف أيمن القاضي تكفّل بتكاليف جهاز آلي خاص لتدريب حراس المرمى بالفريق، كما تكفّل عضو الشرف عبد الله العجلاني بتكاليف معسكر الفريق الأول لكرة القدم لمباراة النصر، مساء الجمعة، أمام النادي الأهلي، في جدة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل.

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): “تكفّل عضو هيئة أعضاء الشرف أيمن القاضي بتكاليف جهاز آلي خاص لتدريب حراس المرمى”.

وأضاف: “تكفّل عضو هيئة أعضاء الشرف عبد الله العجلاني بتكاليف معسكر الفريق الأول لكرة القدم لمباراة النصر، مساء الجمعة، أمام الأهلي، بجدة”.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري جميل برصيد 38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، فيما يأتي الأهلي ثانيًا برصيد 40 نقطة.