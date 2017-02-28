أكاديمي اقتصادي يُحلل زيارة الملك إلى آسيا

المواطن - عبد الرحمن دياب

قال الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد الدولي، إبراهيم الذكري، إن سياسة المملكة -منذ تأسيسها- تتسم بالاستقرار، ومدّ أواصر التعاون مع العالم في المجالات كافة.

وأضاف -في حواره ببرنامج “يا هلا” المذاع على شاشة “روتانا خليجية”- أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى آسيا تأتي امتدادًا لزيارات قادة المملكة، وزياراته لها إبان كونه أميرًا للرياض ووليًا للعهد.

وتابع الذكري أن دول آسيا أصبحت جاذبة للاستثمارات، وفيها تجارب اقتصادية ملهمة سنستفيد كثيرًا منها، موضحًا أن المملكة تزوّد دول آسيا بـ 70% من الطاقة التي تعتمد عليها في التنمية.

وأردف: “المملكة أثبتت لعملاء النفط في العالم جدارتها بالمصداقية والاعتمادية، ووضّحت الكثير للحفاظ على تماسك السوق”.