أكثر من مليار هندي مهدد بكشف أسراره بسبب “الحكومة”

المواطن - وكالات

قال تقرير جديد إن الحكومة الهندية تعتزم إتاحة البيانات الحيوية لحوالى 1.3 مليار مواطن هندى للعديد من الشركات الخاصة، وذلك ضمن برنامج يعرف بـIndia Stack program، فى محاولة منها لتعزيز الابتكارات والرقمنة.

وبحسب موقع ibtimes البريطانى، فقيل إن هذه الخطوة أثارت مخاوف الخصوصية لدى الأشخاص الذين يخشون من تبادل البيانات لما يمكن أن يؤديه هذا الأمر من مخاطر أمنية تتعلق بالخصوصية، ومن المقرر أن يتيح البرنامج الحكومى كافة بيانات المستخدمين لبعض الشركات مثل مقدمى خدمات الرعاية الصحية، ومطورى البرمجيات وغيرها.

وتأتى هذه المبادرة الحكومية ضمن الجهود المبذولة لإنشاء نظام مركزى للتجارة الإلكترونية، والتى يمكن استخدامها من قبل المواطنين لشراء المنتجات، وتطبيق التأمين الصحى، أو حتى للحصول على قروض، من خلال الاستفادة من أجهزة الاستشعار البيومترية على هواتفهم الذكية، ومع ذلك يخشى المدافعون عن الخصوصية فى برنامج تبادل البيانات من مخاوف اختراقات البيانات وغيرها من الأمور المتعلقة بإساءة استخدام الخصوصية.