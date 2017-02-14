أكثر من 100 أسرة تستفيد من السلة الغذائية من “بر” الأضارع

المواطن - متعب النماصي - الأضارع

وزّعت جمعية “البر” الخيرية السلّة الغذائية للأسر المحتاجة، بمركز الأضارع، بمستودع الجمعية لهذا العام ١٤٣٨هـ.

وأوضح مدير الجمعية، بجاد مقبل الشمري، أن جمعية “البر” بالأضارع تقدم مساعدات للأسر المحتاجة بالمركز، كما أنها ترعى الأيتام، ولديها الخطط في تقديم برامج مختلفة تخدم شرائح كثيرة محتاجة في هذا المجتمع، مضيفًا أن السلة الغذائية تم توزيعها على أكثر من 100 أسرة، وهي تحتوي على أصناف متعددة من المواد الغذائية لسد احتياجات الأسر.

وأضاف الشمري أن جمعية “البر” في الأضارع من الجمعيات الناشئة حديثًا بالمنطقة، وما زالت بحاجةٍ للدعم والمساعدة من فاعلي الخير والداعمين لتؤدي رسالتها للأسر المحتاجة، موضحًا أن الجمعية لديها الحساب الخاص بها في البنك الأهلي (42063838000103) ومصرف الراجحي (213608010408394).