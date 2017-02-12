أكثر من 24 ألف عملية جراحية بمستشفيات القصيم العام الماضي‎

المواطن – القصيم

سجلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الإحصاء إجراء 24289 عملية جراحية بمستشفيات المنطقة ، خلال العام الماضي 2016م ، تم إجراؤها في 16 مستشفى متوزعة في مدينة بريدة ومحافظات المنطقة.

ووفقاً لمدير إدارة الإحصاء بصحة القصيم حمدي الرشيدي ، فقد بيّن بأن مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة كان قد سجل النسبة الأعلى في عدد العمليات حيث بلغت 5861 عملية ، يليه مستشفى بريدة المركزي بعدد 5816 عملية ، ثم مستشفى الرس العام 3487 عملية ، ثم مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة 2399 عملية.

وبلغ عدد العمليات الجراحية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة 2283 عملية ، ومستشفى المذنب العام 1283 عملية ومستشفى البكيرية العام 993 عملية ، ومستشفى البدائع العام 602 عملية ومستشفى ضرية العام 515 عملية ومستشفى قبه العام 364 عملية ومستشفى الأسياح العام 314 عملية ومستشفى عيون الجواء 236 عملية ومستشفى رياض الخبراء 52 عملية ومستشفى النبهانية 52 عملية ، ومستشفى قصيباء العام 22 عملية ومستشفى عقلة الصقور 10 عمليات .

وأشار ” الرشيدي ” إلى أن إدارة الإحصاء وبالتسيق مع أقسام الإحصاء بالمستشفيات تقوم أولاً بأول برصد إحصاءات العمليات الجراحية ويتم تدوينها عبر برنامج إلكتروني مرتبط بالشؤون الصحية ، وتدقيقها ومراجعتها مع المعنيين ، لضمان دقة المعلومات المسجلة .