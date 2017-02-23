أكثر من 391 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات جازان خلال 3 أشهر

المواطن – جازان

قدمت مستشفيات منطقة جازان خدماتها الإسعافية والعلاجية لأكثر من 391.303 مراجعين لأقسام الطوارئ خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ؛ فيما بلغت العمليات الجراحية التي أجريت في تلك المستشفيات 5178 عملية جراحية، كما سجلت 5634 حالة ولادة، واستقبلت 197831 مراجعاً للعيادات الخارجية ، وبلغت حالات التنويم 30078 حالة تنويم.

وبحسب تقرير لوزارة الصحة فإن فرق الطب المنزلي بصحة جازان قامت بزيارة 4049 حالة وتم نقل 151 حالة عبر النقل الإسعافي ، فيما جرى تحويل 6820 حالة داخل مستشفيات المنطقة، و624 حالة لخارج المنطقة للتخصصات الدقيقة.

وبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي المستفيدين من خدمات مراكز الغسيل الكلوي بجازان 939 حالة ، وعدد جراحات اليوم الواحد 1024 عملية .

يذكر أن صحة جازان تقدم خدماتها من خلال 21 مستشفى بجميع محافظات المنطقة ويتم حالياً إنجاز عدد من المشاريع الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات الصحية بالمنطقة.







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