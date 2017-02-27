أكثر من 40 جامعة وكلية ومعهداً تتسابق لاستقطاب الطلاب عبر ملتقى الجامعات في #الرياض

المُواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض:

دشَّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور عبدالله بن محمد المانع، ملتقى الجامعات، الذي يقام خلال الفترة من 29/ 5/ 1438 إلى 3/ 6/ 1438هـ، في مدارس المملكة، تحت شعار (جامعتي بوابة مستقبلي)، بغية تعريف الطلاب والطالبات بأنظمة الجامعات، والتخصصات المختلفة في كل جامعة وكلية، وذلك بحضور المشرف العامّ على مدارس المملكة الدكتور ناصر الملحم ومدير مكتب تعليم الرائد الأستاذ عبدالله المهنا ومدير النشاط الطلابي الأستاذ أنور أبوعباة.

وأشاد مدير عام التعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع، خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، بالملتقى وطريقة التنظيم، مؤكداً أهمية مثل هذه الملتقيات وفائدتها للطلاب والطالبات.

وأبرز المانع، أنَّ “الجامعة هي بوابة المستقبل، وعلى الطالب أن يختار تخصصه بعناية حسب ميوله وقدراته، وبما يتناسب مع طموحه”، مشدداً على “أهمية بقاء أثر التعليم الجاد الذي يبذله الطلبة أثناء حياتهم الجامعيّة، والذي ينعكس بدوره على نجاحهم في مستقبلهم”.

بدوره، تطرق المشرف العامّ على مدارس المملكة الدكتور ناصر الملحم، إلى ما يواجه ميدان العمل من تغيرات سريعة في كل مهنة، مبرزاً التوقّعات المستقبلية التي تختفي فيها 45% من الوظائف الراهنة، وتستجد وظائف تتناسب مع تغيرات العصر في مجال الذكاء الصناعيّ، وتقنية النانو، والهندسة الوراثية، مما سيغير خارطة العمل في المستقبل القريب.

وأوضح أنَّه “لذلك فإن مدارس المملكة، ومن خلال رؤيتها لمساعدة أبنائها الطلبة في اتخاذ القرار المناسب لبناء مستقبلهم التعليمي والمهني، تعقد هذا اللقاء السنوي الذي تستفيد منه جميع مدارس منطقة الرياض”.

وفي ختام اللقاء، كرم سعادة مدير عام التعليم عدداً من الجهات المشاركة، داعياً إلى استمراره في الأعوام المقبلة.

يذكر أنّه، خصصت للبنين الأيام الثلاثة الأولى من الملتقى والمعرض المصاحب، واليومين الأخيرين للبنات.

ويضم المعرض العديد من الجامعات المحلية والعالمية المشاركة، بغية تعريف الطلاب والطالبات بمميزاتها وطريقة القبول فيها، بالإضافة إلى عدد من السفارات ومكاتب البعثات، ووصل العدد الإجمالي إلى إحدى وأربعين جهة مشاركة.

ويقام الملتقى في مدارس المملكة للعام السابع، إذ كان عدد الزوّار في العام الماضي حوالي (5500) زائر، من (110) مدارس ثانوية من ثانويات الرياض، ويتوقّع أن يتجاوز العدد هذا العام ثمانية آلاف طالب وطالبة، حيث تمّ تنسيق زيارة أكثر من (120) مدرسة ثانويّة للبنين و(80) مدرسة ثانوية للبنات.