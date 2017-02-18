أمانة الشرقية : أكثر من 1000 معدة وعامل و٥٤٠ بلاغا خلال موجة الأمطار

المواطن - الرياض

أكدت أمانة المنطقة الشرقية انخفاض منسوب تجمعات مياه الأمطار في جميع الأحياء والطرق ، مشيرة إلى انسيابية الحركة المرورية بالكامل وفتح جميع الأنفاق ، بعد إغلاقها احترازياً بست ساعات ، وذلك بعد أن تم تنظيفها وتصريف كافة مياه الأمطار الموجودة فيها التي تكونت بسبب غزارة الأمطار و نزول مياه كبيرة من الأحياء القريبة مما تم إغلاقها لحين الانتهاء من تصريف كافة مياه الأمطار وتنظيفها بالكامل.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، أن الأمانة نشرت منذ بدء موجة الأمطار أكثر من ٣٠٠ معدة وآلية إضافة إلى أكثر من 750 عامل وفرق نظافة وصيانة ومراقبين ، في جميع الأحياء والشوارع الرئيسية وخاصة في الأحياء الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار ، لافتًا النظر إلى أن جميع محطات تصريف مياه الأمطار والبالغ عددها ٤٣ محطة عملت بكامل طاقتها التصريفية والبالغة ٤٢٠ ألف متر مكعب في الساعة.

وأبان ألصفيان أن الفرق الميدانية تواجدت بشكل مكثف في غرب مدينة الدمام وخاصة في حي الفاخرية والضاحية والأحياء القريبة منها، حيث تمت عمليات سحب مياه الأمطار المتجمعة وكذلك تمت عمليات التنظيف وإزالة مخلفات الأمطار ، إذ تم تصريفها إلى بحيرة تابعة لأمانة المنطقة الشرقية بمضخة متنقلة سعة ١٦ بوصة ، وكذلك بمضخات أخرى متنقلة بلغ عددها 80 مضخة متنقلة توزعت في أحياء الحاضرة ، وكذلك تم إنشاء أحواض تجميعية موقته ، فيما توزعت بقية الفرق في بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الدمام الخبر الساحلي والذي تم التأكد من عمل مضخات تصريف الأمطار والشبكات بشكل سليم .

وكشف أن الأمانة قامت مؤخراً على حساب مشاريعها تنفيذ الربط للطريق الساحلي المحاذي لمخطط 1/97 بالخالدية الشمالية ، وإعطاء التصاريح لربط جزء من الدائري بجنوب الدمام على شبكات تصريف مياه الأمطار التابعة للأمانة كما قامت الأمانة بتنفيذ محطة تصريف أمطار وشبكات لتخديم طريق أبو حدريه غرب المنار وكذلك الطريق الدائري جنوب حي المنار والفيصلية .

وأشار المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية إلى أن الأمانة انتهت من تنفيذ أكثر من 90% من الشبكات على جانبي الطرق السريعة ، مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع المختصين بإدارة الطرق والنقل ويتم تزويدهم أول بأول بمخططات وبيانات الشبكات التي انتهت الأمانة من تنفيذها بالأحياء السكنية على جانبي وبالقرب من الطرق السريعة التابعة للإدارة العامة للطرق والنقل.

وذكر الصفيان أن بلدية الظهران قامت بالعمل على سحب المياه من عدة مواقع بالظهران منها موقعين بحي القصور وموقع بحي السلمانية فيما تم العمل بجميع الآليات لسحب المياه من تقاطع الأمير فيصل مع أبو عبيده ( مقابل مجمع الظهران ) لفتح الطريق وكذلك تقوم الآليات التابعة لوزارة النقل بسحب المياه من تحت كوبري الدوحة تقاطع طريق الأمير سلطان مع الأمير محمد بن فهد وتم البدء بفتح الحركة فيه.

وأشار إلى أن بلدية محافظة الخبر قامت بسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسة حيث تم فتح طريق الملك فيصل الساحلي مع تقاطع الأمير سلطان إضافة إلى عدد من الطرق الرئيسة ، فيما تواجدت الفرق الميدانية في جميع الأحياء الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

وأفاد أن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية ليوم واحد ( الخميس ) والتي بلغت 170 ملم حسب كميات الضخ من قبل محطات تصريف مياه الأمطار تعادل عام ونصف من الحالة المطرية، مؤكداً أن جميع محطات تصريف الأمطار كانت تعمل بكفاءة عالية رغم كميات الأمطار الكبيرة جداً التي كانت تعمل على تصريفها.

وقال :” إن مركز بلاغات ٩٤٠ الذكي سجل أكثر من ٥٤٠ بلاغا تم التعامل معها بشكل فوري كما أن الأمانة ستقوم فوراً برش جميع المستنقعات الناتجة من الأمطار وذلك لتفادي انتشار الحشرات” ، مؤكداً أن الأمانة لا تزال تتواصل مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعرفة أحوال الطقس إضافة إلى وجود تنسيق مستمر مع جميع الجهات المختصة .

في حين واصلت البلديات المرتبطة جهودها في سحب وتصريف كميات الأمطار في الطرق والميادين والأحياء في كل من القطيف ورأس تنورة والجبيل وعريعرة والنعيرية ومليجة وكافة المناطق التي شهدت أمطار عليها .