أمانة الشرقية: تصريف 800 ألف متر مكعب من الأمطار إلى الخليج

المواطن-عامر عسيري-الدمام

بلغت كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى محطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام 800 ألف متر مكعب، وتعادل 23 ملم في ثلاث ساعات من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً لهذا اليوم الخميس الموافق 19 / 5 / 1438هـ.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه تم تصريف كميات من مياه الأمطار والتي تشهدها المنطقة الشرقية إلى الخليج العربي وذلك بتشغيل محطات تصريف الأمطار والتي تبلغ 43 محطة، بطاقتها المتناسبة مع كميات المياه الواردة إليها.

وأضاف إلى أنه تم توزيع فريق العمل الذي يتكون من 200 فرد في مختلف التخصصات من مهندسين ومراقبين وعمال بهدف المرور المستمر على المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار لتطبيق خطه العمل والمتابعة والتقييم وتم التعامل مع جميع مواقع العمل بما هو مطلوب لضمان تصريف المياه أولاً بأول.

وأشار إلى أنه بلغ عدد العمال 637 عاملاً لتنظيف جميع المناهل، وقد بلغ عدد المضخات 78 مضخة مختلفة الأحجام وبلغ عدد الوايتات الخاصة بسحب مياه الأمطار 52 وايت وأن الفرق الميدانية التي تم نشرها في الأماكن الغير المخدومة بشكة تصريف مياه الأمطار وتجمع مياه الأمطار قد نجحت في شفط هذه المياه في وقت قياسي، ماعدا بعض الأماكن الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار والتي شهدت غزارة في الأمطار يتم التعامل معها أولاً بأول.

وقال إن جميع الأنفاق والطرق الرئيسة في حاضرة الدمام تشهد انسيابية في حركة السير، والوضع العام جيد عدا بعض المواقع في بعض الأحياء الجديدة وجارٍ التعامل معها.

وبيّن الصفيان أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وكافة القيادات والإدارات المعنية بالأمانة والبلديات يتابعون أعمال تصريف مياه الأمطار في كافة المحافظات والقرى والهجر في المنطقة على مدار الساعة وبالتنسيق مع الأرصاد والجهات الخدمية والمرور والدفاع المدني أثناء هطول الأمطار.

وتعاملت أمانة المنطقة الشرقية مع أغلب البلاغات التي تلقتها عن أماكن تجمع مياه الأمطار عبر الخدمة التفاعلية مركز “بلاغاتي” الخاص بالأمانة؛ مما ساهم في إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار وفق الاختبارات التي أجريت لمضخات وشبكات تصريف الأنفاق والطرق.

من جهة ثانية قامت البلديات المرتبطة بجهود كبيرة أثناء هطول الأمطار وذلك بالتواجد الميداني لرؤساء البلديات في المواقع الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار في تلك المحافظات، حيث قامت كل من بلدية محافظة حفر الباطن والنعيرية والخفجي وعريعرة ومحافظة بقيق ومحافظة القطيف وكافة البلديات التي تشهد هطول أمطار، بالاستعداد المبكر قبل هطول الأمطار، حيث تم تشغيل كافة المعدات والمضخات والآليات، كما تم نشر فرق الصيانة والنظافة للتعامل مع مياه الأمطار في أماكن تجمعها، ونجحت بفضل الله في تصريف المياه حسب ما هو مخطط له.