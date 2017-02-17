أمانة #الشرقية تقطع الكهرباء احترازيًا عن 11 حديقة في #الدمام

المواطن ـ الدمام:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن إيقاف التيار الكهربائي احترازياً على بعض الحدائق في حاضرة الدمام، لسلامة مرتادي هذه الحدائق، نظراً لهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأعلنت الأمانة، أنّه بلغت كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى محطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام، أكثر من مليون و100 ألف متر مكعب، ما يعادل 70 ملم منذ هطول الأمطار من الساعة الخامسة عصرًا و حتى الساعة 8 من مساء الخميس.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الحدائق التي تم قطع الكهرباء عنها احترازياً هي:

حديقة حي النخيل البادية الجامعيين النزهة الروضة عبدالله فؤاد الجلوية الأثير الخالدية المريكبات الروضة

وأشار إلى أنَّ “قطع الكهرباء جاء احترازياً، نظرا لغزارة هطول الأمطار على المنطقة، وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين من أي طارئ قد يحدث من الكهرباء”.

وأبرز أنّه “تم تصريف كميات من مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة الشرقية إلى الخليج العربي، بتشغيل محطات تصريف الأمطار التي تبلغ 43 محطة، بكامل طاقتها الاستيعابية، وما زالت تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية حتى الآن، نظراً لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة”.

ولفت إلى أنّه “تم توزيع فريق العمل من مختلف التخصصات من مهندسين ومراقبين وعمال بهدف المرور المستمر على المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار لتطبيق خطة العمل والمتابعة والتقييم”.

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى “عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء وأماكن تجمعات المياه حفاظا على سلامتهم، وكذلك إلى عدم التردد في الإبلاغ في حال وجود ملاحظات أو استفسارات خلال هطول الأمطار بالاتصال على 940، الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأمانة المنطقة الشرقية”.