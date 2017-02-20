أمانة جدة تتوعد بالغرامة والإغلاق للمخابز

المواطن - وليد الفهمي - جدة

حذّرت أمانة محافظة جدة جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوانٍ ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة، وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها “سيور” لتبريد الخبز، وأفران التميز، والمطاعم، والفوالين أن مهلة تصحيح المخالفات ستنتهي بتاريخ 1/6/1438هـ، مؤكدة على أنها ستبدأ -فور انتهاء المهلة- حملات تصحيحية تشمل جميع نطاقات البلديات الفرعية، وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين تشمل الغرامات المالية والإغلاق الفوري.

وأكدت الأمانة أن ذلك لحفظ أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة، وتنفيذًا لتوجيه هاني بن محمد أبو راس، أمين محافظة جدة، بإغلاق المحلات التجارية غير الملتزمة بسلامة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.



وكانت أمانة المحافظة قد أصدرت تعميمًا على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوانٍ ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة، وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها “سيور” لتبريد الخبز، وأفران التميز، والمطاعم، والفوالين بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز، والأرز، والدجاج، والفول، واستبدالها بالأكياس الورقية، أو أوعية القصدير، أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية، والتأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية وهو ساخن.