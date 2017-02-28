أمانة عسير تحصّل غرامات بزيادة 260% عن العام الماضي في جولاتها الرقابية

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

تواصل أمانة منطقة عسير جولاتها الرقابية على المحلات الصحية والمهنية، إذ تجاوز عدد الجولات الرقابية في الربع الماضي من العام الجاري، 1809 جولات، وبلغت في الربع الجاري قرابة 2872 جولة بارتفاع تجاوز 62%.

وأوضح مدير الرقابة الشاملة بأمانة عسير إبراهيم الغنمي، أنَّ الحملات الرقابية لا تزال مستمرة وبشكل منتظم على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمهنية، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير صالح القاضي بتكثيف الجولات اليومية.

وأبرز الغنمي أنّه “تم توزيع الجولات على فترتين مسائية وصباحية، شملت المستودعات الغذائية والمطاعم والبقالات ومخازن الأفران والبسطات العشوائية، وأسفرت الحملات الرقابية عن مصادرة كميات تالفة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام أو مجهولة المصدر”.

وأشار إلى أنَّ “الغرامات خلال الربع الرابع من العام الماضي كانت 379900 ألف ريال، ووصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى مليون ومائتين وسبعين ألف ريال، بارتفاع يقارب على 261%”.

وأكّد الغنمي أنَّ “الأمانة تواصل أعمالها الرقابية على العمالة والاهتمام بالنظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومتابعة كافة المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات الحلويات والمأكولات، والتأكد من نظافة العاملين فيها، وحصولهم على شهادات صحية والتأكد من نظافة المكان وعدم كشف الأغذية وذلك من خلال تكثيف أعمال الرقابة اليومية”.

واختتم الغنمي حديثه بحثّ المواطنين والمقيمين في حالة وجود أي مخالفة صحية أو غير ذلك الإبلاغ على الرقم الموحد للشكاوي والبلاغات 940.