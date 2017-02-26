أمانة عسير تطلق أول رخصة إلكترونية فورية عبر نظام “بلدي”

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

أطلقت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارتي الرخص والرقابة الشاملة وتقنية المعلومات خدمة الرخص المهنية الفورية من خلال نظام “بلدي”.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات المكلف سامي المالكي أن هذه الخدمة تتيح للمسجلين على بوابة بلدي إصدار رخصة فورية آلية بهدف التسهيل على المسجلين على البوابة من إصدار رخص فورية دون مراجعة الأمانة وبدون الدخول في إجراءات الرخصة العادية مباشرة من خلال موقع بلدي.

وأشار إلى دعم أمين المنطقة صالح القاضي وتشجيعه لمواصلة العمل الإلكتروني الذي سيختصر الوقت والجهد والمال لدى المواطنين.

في حين أكد المهندس عبدالعزيز الرمثي مدير عام الرخص والرقابة الشاملة أن الأمانة تسعى إلى تذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات للمواطن من أجل الحصول على خدمة بلدية سلسة وسريعة.

وقال إن هذه الخدمة هي الأولى بالمنطقة وأمانة عسير هي الرابعة في المملكة من حيث إطلاق هذا النوع من الرخص ، موضحاً أن الرخص الفورية تختص بأنواع من الأنشطة المحددة في نظام “بلدي”.