أمانة عسير تواصل معالجة تجمعات المياه في الأحياء

المواطن - عسير

أوضح المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة عسير، سعيد الشهراني، أن فرق أمانة منطقة عسير تتابع عددًا من البلاغات التي تضمّنت وجود تجمعات المياه، وقد تمّت معالجة بعضها، في حين يجري اتخاذ اللازم في البقية، وهي:

– حي المحالة بالقرب من مستشفى أبها العام للنساء والولادة، ومقابل مبنى الإذاعة.

– حي الموظفين في مدخل الحي.

– حي ذرة بالقرب من مستودعات أبو حمامة سابقًا.

– عقبة ضلع.

– حي البصرة.

– شارع البريد.

– حي البديع.

– حي المنسك بجوار مبنى الرعاية الصحية الأولية، وخلف متوسطة محمد بن الرشيد، وبجوار التنمية الاجتماعية، جوار جامع الإحسان.

– حي العرين مخطط الكودري.

– حي الهيام.

– طريق الملك عبد الله.

– المنسك شارع أبو هريرة.

– حي القريقر بجوار جامعة الملك خالد.

– حي الضباب.

– مدينة سلطان.

– حي السامر.

– حي الشرقي خلف نادي أبها الرياضي

– الحزام الدائري مقابل الأحوال المدنية.

– حي المنهل.

– شارع الأمير سلطان.

– محطة التحلية بالنميص.