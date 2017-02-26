المواطن – وكالات

يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بدأت تتراجع عن أسلوبها الذي أعلنته لمواجهة داعش، حيث أعلنت أنها تعتزم إرسال قوات برية إلى سوريا لمواجهة التنظيم المتطرف، وذلك بناء على أمر الرئيس دونالد ترامب.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أشار فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل إلى دور أمريكي أكبر في سوريا.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بتحقيق النصر على داعش، وبعدد محدود من القوات البرية الأمريكية.

وتثور العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن سعي إدارة ترامب لتوسيع الدورِ المباشر في الصفوف الأمامية للقوات الأمريكية الخاصة، لكن وزير الدفاع المكلف من ترامب برسم خطة لإلحاق الهزيمة بداعش خلال شهر، قال إنه يريد استشارة الحلفاء، قبل أن يفكر في مفاتحة الرئيس الأمريكي بإرسال قوات أمريكية إلى أرض العراق وسوريا، لتعجيل الحملة ضد داعش في البلدين.