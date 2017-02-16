أمريكا تهدد كوريا الشمالية بـ”النووي”

المواطن - وكالات

في أعنف ردّ على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، هدد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، بيونج يانج باستخدام “الردع النووي” للدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

وقال تيلرسون في بيان مشترك مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، اليوم الخميس، أكد فيه أن الولايات المتحدة “عازمة” على الدفاع عن طوكيو وسول حتى باستخدام “الردع النووي”.

وأكد أن “الولايات المتحدة تبقى عازمة على الوفاء بالتزامها الدفاع عن حليفتيها، كوريا واليابان، على أن يشمل ذلك تأمين ردع واسع النطاق معززاً بقدراتها الكاملة في الدفاعين النووي والتقليدي”.