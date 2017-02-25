أمريكيون يلجؤون للسحر لطرد ترامب من البيت الأبيض

المواطن – وكالات

يبدو أن كثيراً من الأمريكيين يرغبون في طرد ترامب من البيت الأبيض بشتى الطرق، حتى من خلال استخدام السحر والشعوذة.

ودعت مجموعات من حول العالم، تدعي أنها تمارس السحر، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إلقاء تعويذة لإيقاف ترامب عن إلحاق الضرر، وربما طرده من منصبه، بحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

وتجمع مجموعة من الأشخاص خارج بيت الرئيس في مانهاتن، بينما استعد السحرة لإلقاء التعويذة مع بزوغ الهلال في سماء نيويورك مساء أمس.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن من بين الأشياء المطلوبة كانت صورة لترامب، وشمعة برتقالية اللون، وورقة التاروت على شكل برج، وأطباق مملوءة بالماء والملح.

وأوردت “ديلي ميل” بعض العبارات التي تلاها السحرة: “أدعوك/لتقييد/ دونالد ترامب/حتى يفشل تماماً/ وحتى لا يحدث ضرر/ لأي نفس بشرية”.