أمسية أدبية في #محايل_أدفأ.. والجحيني : أسرِعوا في تدوين تاريخ محايل

المواطن- حسان الصالحي – محايل

نظمت اللجنة الثقافية التابعة لنادي أبها الأدبي، مساء أمس، أمسية ثقافية بمحايل عسير، ضمن فعاليات مهرجان “محايل أدفأ” التي ترعاه “المواطن” إلكترونياً، بحضور محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي ونائب رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور محمد أبوملحة وعدد من الأدباء والشعراء والإعلاميين والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي.

وأدار الأمسية، رئيس اللجنة الثقافية بمحايل، حامد الصافي، التي أقيمت بمقر المسرح الروماني المفتوح بالحيلة، وتضمنت عدداً من الفقرات، حيث تحدث في بداية الأمسية، الأديب “محمد الجحيني” عن محايل بعنوان “صفحات من تاريخ محايل” والذي بيّن في شرح موجز تاريخ محافظة محايل وموقعها الجغرافي وما تزخر به من مواقع أثرية وحصون وقلاع ونقوش.

فيما طالب “الجحيني” خلال الأمسية بالمسارعة إلى تدوين تاريخ محايل الشفهي وجمع الوثائق والكتابة عنها، مشيراً إلى أنّه لا يوجد كتاب مختص لها يحفظ تاريخها.

كما تضمنت الأمسية عدداً من القصائد التي قدمها ضيف الأمسية الأديب الشاعر إبراهيم بن طالع الألمعي، والتي لاقت قصائده تفاعل الجميع.