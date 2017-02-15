أمطار أبها تفضح المستور في أقل من ٢٤ ساعة .. “سباحة في عاصمة السياحة”

المواطن – محمد عامر

يبدو أن المطر يشكل هاجساً لدى المسؤول بينما للمواطن الزائرال مرغوب به لكشف جودة المشاريع وفضح المستور .

هذا ما ظهرت به أبها الحالمة التي تنتظر تتويجها بلقب عاصمة السياحة العربية في إبريل القادم ويبدو أن كذبة إبريل الشهيرة هذا العام ستكون في أبها لتحولها من عاصمة السياحة لـ “عاصمة السباحة” !!

أبها ستظل أبهى بجمال طبيعتها وأجوائها ولكنها تنموياً تظل متأخرة ومتعثرة وهذا ما كشفته أمطار الأمس عن سوء المشاريع التي لم تصمد أمام الأمطار وحولتها لبحيرة تتقاذف المركبات والأشخاص وتستنفر الآليات .

أبها ذات الجبال الشاهقة التي غرقت في المياة أثارت التساؤلات والسخط عن الإهمال الذي اعتراها وحولها لوادٍ جارٍ وكيف تم تصميم أحياء المنسك والمروج والموظفين التي تظهر للعيان توسطها الأودية رغم المشاريع المليارية لتصريف السيول في ظل وجود مقر هيئة مكافحة الفساد فيها وإطلالتها على وادي المنسك .

المواطنون حولوا وسائل التواصل الاجتماعي لساحة مطالب وتساؤلات لمحاسبة المتسبب في تلك الكارثة وتشكيل لجان عليا للوقوف على وضع تلك الأحياء لتكون جرس إنذار وبارقة أمل في التصحيح بشكل جذري .

الصحة لم تكن بعيدة عن ذلك فمواقف مستشفى عسير غرقت في المياه وأصبح وضعه مقارباً لصرخات وأنين طوابير الانتظار في ذلك المستشفى الذي ينتظر لفتة من الوزارة إلى حاله .

التعليم خاطرت بالطلاب والطالبات رغم التنبيهات والتحذيرات التي تجاهلها وكان أحد الضحايا طفلاً جرفته السيول في إحدى عبارات السيول. بينما ظلت الأمانة صامتة أمام هذه الكارثة التي شهدها الثلاثاء المرعب .

لعل مواقع التواصل كانت المتنفس الوحيد أمام المواطن البسيط للتنفيس عن همومه ومطالبه وكانت هي من فضح المستور عبر عدسات روادها ولقطاتهم التي كشفت جزءاً بسيطاً من حجم الكارثة .