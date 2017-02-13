أمطار الخير تهطل على الطائف

أمطار الخير تهطل على الطائف

2017/02/13
الساعة 9:17 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن توثق أمطار جدة ‫(206026985)‬ ‫‬ ‫‬

المواطن – الطائف

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت الهدا والشفا وأحياء شهار والطريق الدائري وعودة والمنطقة المركزية والخالدية وقروى ومسرة والشرفية، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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