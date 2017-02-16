أمطار الخير تهطل على منطقة جازان

أمطار الخير تهطل على منطقة جازان

2017/02/16
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
110
0
طباعة
الأمطار والسيول تعزل قرية الإهمال برجال المع 8

المواطن – جازان

هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة جازان شملت محافظة بيش ومراكز العالية ومسلية والخلاوة والنجوع والحقو والفطيحة وقرى المخلاف وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

التركي : إسقاط خلايا داعش يعكس قوة الأمن .. والعملية الأخيرة استغرقت 5 أيام

المواطن – الرياض أكد متحدث وزارة الداخلية اللواء