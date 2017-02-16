أمطار الخير تهطل على منطقة جازان

المواطن – جازان

هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة جازان شملت محافظة بيش ومراكز العالية ومسلية والخلاوة والنجوع والحقو والفطيحة وقرى المخلاف وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.