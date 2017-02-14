أمطار عسير تحتجز مركبات مواطنين وحافلات مدرسية

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي أن مدني محافظة رجال ألمع باشر على إثر أمطار اليوم الثلاثاء بلاغاً عن احتجاز مركبة لا يوجد بداخلها أشخاص بوادي ثفقي بالمحافظة، حيث تم استخراج السيارة ومعالجة الوضع وتسليمها لصاحبها.

كما باشر مدني أبها بلاغاً عن احتجاز مركبة من نوع باترول لا يوجد بداخلها أشخاص بداخل سيل بوادي أبها، وقد تم استخراج السيارة ومعالجة الوضع وتسليمها لصاحبها.

كذلك باشر مدني أحد رفيدة بلاغاً عن احتجاز باص طالبات في مجرى تصريف السيول بأحد رفيدة. مخطط آل بريد، وتم إخلاء الباص من الطالبات وسحبه ومن ثم إعادة الطالبات وعددهن 45 طالبة وهن بصحة جيدة، كما باشر مدني أبها بلاغاً عن احتجاز حافلة تقل عدداً من الطلاب بشعيب مياه بقرية آل معتق طريق آل يوسف غرب مدينة أبها، وتم سحب السيارة ومعالجة وضعها ولا إصابات.