أمير الباحة يفتتح عدداً من المشاريع في غامد الزناد

المواطن – محمد قرهم – الباحة

قام صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بزيارة تفقدية لمحافظة غامد الزناد ، والتقى سموه خلال زيارته برؤساء الدوائر الحكومية وكبار مسؤولي المحافظة والوجهاء ورجال الأعمال والأهالي وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي في المحافظة، وشرف سمو أمير منطقة الباحة والوفد المرافق له الحفل الخطابي الذي أعدته محافظة غامد الزناد ابتهاجاً بمقدم سموه ، حيث تم خلال الحفل استعراض عدد من المشروعات في عدد من القطاعات التعليمية والبلدية والصحية وغيرها، كما تم تدشين بعض المشاريع التنموية وتلمس احتياجات أهالي المحافظة عن قرب.

أوضح ذلك لـ”المواطن” محافظ غامد الزناد محمد بن سالم البقيصي حيث قال إن سمو أمير منطقة الباحة شرفنا في محافظة غامد الزناد وأكرمنا بزيارته ، حيث قام سموه بتدشين عدد من المشاريع التنموية من بلدية وتعليمية وصحية .

وأعرب محافظ غامد الزناد محمد بن سالم البقيصي باسمه شخصيًا ونيابة عن كافة أهالي المحافظة والمسؤولين فيها ورؤساء المراكز التابعة ومديري الإدارات الحكومية المدنية منها والعسكرية وأعضاء اللجان والمجالس المحلية والجمعيات الخيرية عن بالغ سروره وسعادته واعتزازه بهذه الزيارة التاريخية الميمونة لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصحبه الكرام ، وأضاف قائلاً: إنها لمناسبة عزيزة على قلوب الجميع أن نلتقي ويلتقي أبناء هذه المحافظة بسموه الكريم وصحبه الكرام فقد عمت الفرحة أرجاء المحافظة وارتسمت البهجة على محيا الكل منذ أن علموا بالزيارة .

وأردف البقيصي قائلاً: “هذا اللقاء لا يستغرب على ولاة أمرنا الذين عودونا على مثل هذه الزيارات واللقاءات منذ عهد مؤسس هذا الكيان المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله ورعاهم- وحكومتهم الرشيدة”.

وأضاف بأن هذه الزيارة تؤكد اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب وتبرهن على أن الجميع أينما كانوا محل عناية واهتمام قادة هذه البلاد المباركة وبأن الجميع يد واحدة ضد كل من يريد المساس بأمن ووحدة إنسان هذا الوطن ومقدساته.. حفظ الله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وقادتنا الميامين وأسبغ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها ورد كيد كل كائد في نحره .

وختم البقيصي بقوله: أهلاً به وبصحبه بين أهله ومواطنيه وأبنائه سائلين الله أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها ورخاءها.