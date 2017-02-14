أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير منصور بن فهد بن جلوي

المواطن – واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة الظهر اليوم، صلاة الميت على الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي – رحمه الله -، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين سماحةُ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن جلوي (والد الفقيد)، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي (أخو الفقيد )، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن جلوي، وصاحب السمو الأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، وأبناء الفقيد (فهد، وعبدالمحسن)، وأصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين. ‏

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