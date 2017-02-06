أمير الشرقية يقلد مدير شرطة #حفر_الباطن رتبة لواء‎

المواطن – احمد الحميداني – حفرالباطن

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الاثنين مدير شرطة محافظة حفرالباطن مزيد بن مزيد العتيبي رتبته الجديدة، بعد صدور القرار السامي القاضي بترقيته إلى رتبة لواء.وبدوره أعرب العتيبي عن سعادته بهذه الترقية، التي اعتبرها حافزاً لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن.