أمير #القصيم: يجب أن لا يصرفنا إنتاج الفراولة عن إنتاج التمور

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

افتتح مساء أمس السبت، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -أمير منطقة القصيم- رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، مهرجان الفراولة المقام في البكيرية

وأكد أن فاكهة الفراولة كانت حلم أن تزرع في منطقة القصيم حتى تحقق ذلك وأصبح واقعًا ملموسًا، لافتًا سموه الأنظار إلى أن الوصول للقمة سهل، ولكن المواصلة عليها يُعد تحديًا، مشيدًا بجهود أصحاب هذه المزرعة أبناء إبراهيم بن علي اللحيدان، والمشرف على مشروع مهرجان الفراولة المهندس حمد اللحيدان، ومحافظ وأهالي محافظة البكيرية، على إبراز هذا المهرجان.

وقال: أصبحنا نرى مثل هذا المنتج الفريد وهي ثمرة الفراولة في منطقة القصيم، وكسبت محافظة البكيرية قصب السبق فيه، متمنيًا سموه أن يقام هذا المهرجان سنويًا، وأن تستمر زراعة هذا المنتج، لكي تدوم مثل هذه المهرجانات، التي تميزت به محافظة البكيرية.

وأضاف: يجب أن لا يصرفنا إنتاج مثل هذه الفاكهة وهي فاكهة الفراولة، عن الأساس الذي تتميز به منطقة القصيم ومحافظة البكيرية وهو إنتاج التمور، وإقامة مهرجان وسوق سنوي للتمور، مفيدًا سموه أن التمر من الأغذية النبوية التي أوصانا به ديننا الحنيف، داعيًا الله أن يديم علينا مثل هذه الفعاليات، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها، سائلاً الله أن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

وبعد ذلك قصّ شريط الافتتاح للمهرجان، ثم تجول سموه في أرجاء المهرجان، حيث شاهد محميات مزارع وشتلات الفراولة، وكيفية قطفها، كما زار سموه معرض الجهات الحكومية والأهلية والخيرية المشاركة في المهرجان، والأسر المنتجة، ثم توجه سمو أمير منطقة القصيم لمقر الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمهندس مشروع مهرجان الفراولة المهندس حمد اللحيدان الذي أوضح أن مهرجان الفراولة يُعد الأول على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن المهرجان ينطلق مع عدة رؤى توافقًا مع رؤية المملكة 2030، ومنها تنشيط السياحة الزراعية بالمملكة، وتعزيز الحركة السياحية والوظيفية بالمنطقة، كاشفًا أن هذا المشروع بلغ توفير المياه فيه تقريبًا 90 %، وأن هذه المحميات للفراولة التي تعمل في المهرجان عبر الطاقة الشمسية من خلال الخلايا الشمسية، زُرع فيها أكثر من 100 ألف شتلة، كما أنهم سيقومون بزراعة أكثر من مليون شتلة في هذا العام، حامدًا الله على هذا التوفيق والنجاح، واصلاً شكره لسموه على رعاية هذا المهرجان ودعم مسؤولي وأهالي محافظة البكيرية للمهرجان.

ومن جانبه أشاد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح بسمو أمير منطقة القصيم وبتشجيعه لكل المهرجانات التي تقام في المنطقة، وحرصه على تذليل كل الصعاب والمعوقات حتى اكتمل مثل هذا المشروع، مشيرًا إلى أن السياحة الريفية والزراعية مطلوبة على مستوى المملكة عمومًا وعلى مستوى منطقة القصيم خاصة، داعيًا المزارعين ورجال الأعمال في المنطقة إلى الاستثمار في هذا المجال لتوفرها في منطقة القصيم.

ثم دشن أول رخصة للسياحة الزراعية بالمنطقة من هيئة السياحة، وتسليم سموه هذه الرخصة لصاحب فكرة مشروع مزرعة الفراولة، ثم تسلم سموه درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة من القائمين على هذا المشروع، وفي ختام الحفل كرم سموه الرعاة والداعمين المشاركين في إنجاح مهرجان الفراولة في محافظة البكيرية.