أمير_الشرقية لأصدقاء البيئة: انشروا الوعي البيئي لتنعم بها الأجيال القادمة

المواطن – الدمام

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم رئيسَ مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة المهندس طلال بن سلطان الرشيد وأعضاء المجلس.

وأكد سموه أن وجود مثل هذه الجمعيات التخصصية التي تهتم بالمحافظة على البيئة وتساهم في تنمية المجتمع والمحافظة على موارده الطبيعية من التلوث والاستهلاك الجائر هو أحد مؤشرات تقدم المجتمع والرقي به.

ونوه سموه بضرورة العمل وفق منهجية واضحة وخطط مدروسة للحفاظ على البيئة والحد من آثار ما تخلفه العمليات الصناعية من تلوث جوي ومناخي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة، مشدداً على ضرورة المحافظة على البيئة البحرية من التلوث، ومؤكداً ضرورة نشر الوعي للمجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة لتنعم بها الأجيال القادمة.

من جانبه قدم المهندس طلال بن سلطان الرشيد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة جزيل الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه اللا محدود لعمل الجمعية منذ نشأتها، مؤكداً أن الجمعية وأعضاءها عازمون على تنفيذ توجيهات سموه للرفع من مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع.