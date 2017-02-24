أمين جدة يكشف عن مشاريع الـ90 يومًا المقبلة.. تعرّف عليها

المواطن ـ جدة:

أعلن أمين محافظة جدة أ. د. هاني محمد أبوراس، عن مشاريع الأمانة خلال الـ90 يومًا المقبلة.

وأوضح أبوراس، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أنَّ المشاريع تشمل استبدال كشافات الإنارة التقليدية الحالية بكشافات (ال أي دي) في المحاور والشوارع التالية:

طريق الملك فهد طريق الملك عبدالله طريق الأمير ماجد شارع صاري شارع قريش شارع عبدالعزيز السليمان شارع الأمل

وأبرز أنّه “جارٍ الآن العمل على تنفيذ مشاريع مماشي جديدة في شرق جدة. كما سيتم التوسع في طرح مشاريع المواقف متعددة الأدوار على مستوى المدينة ككل، بموجب خطة النقل الشامل المعتمدة”.

وكشف أبوراس، أنّه “سنبدأ هذا العام الميلادي في تطوير شاطئ الإسكندرية، ليكون شاطئًا عامًا متطورًا إن شاء الله”.