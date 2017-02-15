أنباء سارة لجماهير النصر قبل كلاسيكو الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام



تترقب جماهير نادي النصر المباراة الهامة يوم الجمعة المقبل أمام النادي الأهلي، في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين، التي سيستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

وكانت الجماهير النصراوية قد أبدت تخوّفها من غياب بعض العناصر الهامة عن لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي بسبب الإصابة، مثل المدافع البرازيلي برونو أوفيني ولاعب خط الوسط إبراهيم غالب.

لكن، وفي تدريبات اليوم، أظهر الثنائي برونو وغالب جاهزية كبيرة لخوض اللقاء المنتظر، حيث شارك أوفيني وغالب بفاعلية كبيرة في تدريب اليوم، ليؤكدا أنهما مستعدان للنزال الكبير أمام الكتيبة الأهلاوية.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول الترتيب لبطولة دوري جميل برصيد 44 نقطة بعد مرور 18 جولة من المسابقة، ويأتي الأهلي ثانيًا برصيد 40 نقطة، ثم النصر والاتحاد برصيد 38 نقطة.