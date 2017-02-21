أهالي العرضيات يناشدون بافتتاح مركز الكلى.. والصحة ترد: قريباً

أهالي العرضيات يناشدون بافتتاح مركز الكلى.. والصحة ترد: قريباً

2017/02/21
الساعة 9:58 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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وزارة الصحة
المواطن - سعيد القرني - العرضيات

ناشد أهالي محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة إدارياً المسؤولين في وزارة الصحة الإسراع في افتتاح مركز الكلى الذي بات حلماً لهم رغم المعاناة المستمرة منذ سنين مضت إلى هذا اليوم .

وطالب الأهالي مسؤولي المنطقة بالنظر في معاناتهم المتكررة في التنقل إلى محافظات أخرى لإجراء الغسيل الكلوي لمرضاهم.

المواطن” بدورها تواصلت مع الشؤون الصحية بالمنطقة وكان “الرد” كالآتي: “فيما يخص مركز الكلى بمحافظة العرضيات تم تسليمه لشركة متخصصة لتشغيل هذا المركز وجارٍ العمل فيه من قبل الشركة لاستكمال متطلباته وافتتاحه”.

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