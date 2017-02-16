أهالي يُحمّلون تعليم العرضيات مسؤولية أرواح أبنائهم لعدم تعليق الدراسة

المواطن – سعيد القرني – العرضيات

رصدت “ المواطن ” جانباً من موجة الغضب الشديدة في موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” من أهالي العرضيات وأولياء أمور الطلاب والمعلمين نتيجة عدم تعليق الدراسة بمحافظة العرضيات رغم استمرار هطول الأمطار خلال الأيام الماضية حتى اليوم.

وقال الكاتب في صحيفة المدينة، محسن السهيمي : “تتطابق الظروف المناخية هذه الأيام في محافظة العرضيات وتهامة عسير بحكم الجوار ومع هذا علقت الدراسة في تهامة عسير ولم تعلق في العرضيات! “

اما الكاتب السابق في صحيفة الوطن صالح الشمراني فقال: “في نمرة انصرف الطلاب وسط المطر وتعرضو للخطر فما بالنا بمن على مشارف الأودية الكبيرة هل ننتظر كارثة لتعليق الدراسة؟!”