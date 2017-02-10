أهم 8 أسئلة طُرحت على حساب المواطن والإجابة عليها

المواطن ـ الرياض

تتواصل أسئلة المواطنين، في شأن خطوات التسجيل لدى برنامج “حساب المواطن”، لا سيما في شأن استحقاق المستفيدين، والسكن، وتعديل البيانات عند الوقوع في الخطأ.

ومن بين الأسئلة الأكثر شيوعاً عبر حساب برنامج “حساب المواطن”، على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، رصدنا لكم التالي والإجابة عليه:

1- أسكن مع عائلتي في منزل أبي، فلا هو منزلي ولا أنا مستأجر فماذا أختار؟

غير ذلك

2- إن كان الشخص فرداً مستقلاً، ويسكن في مِلك، كيف يمكنه الاستفادة من حساب المواطن، علماً بأنَّ الأب متوفى، والمِلْك باسم الأب؟

بإمكانك التسجيل في البرنامج، ويُرجى اختيار حالة السكن إذا كنت لا تملكه أو لا تدفع أي مبالغ للإيجار فيتم اختيار غير ذلك.

3- هل تتم إضافة دخل التابعين، إذا كانوا طلاب جامعة (يعني مكافأة)؟

يلزم الإفصاح عن مكافأة الطلاب من ضمن الدخل.

4- كم الدعم المقدم للمواطنين من خلال حساب المواطن؟

سيتم إعلان سياسات البرنامج وقيمة البدل لاحقاً، والمطلوب الآن هو التسجيل

5- هل الطالب الجامعي المستقل في غير مدينة أُسرته، ولكن السكن الذي هو فيه مِلْك والده مستحق؟

بإمكانك التسجيل في البرنامج.

6- إذا كان الموظف لدى قطاع خاص يسكن في سكن الشركة، التي تأخذ منه بدل سكن، هل يستحق؟ وماذا يكتب في الخيارات؟

بإمكانك التسجيل في البرنامج واختيار “إيجار”.

7- عندي بيت مرهون للبنك العقاري، ماذا أختار في خانة السكن؟

يعتبر العقار المرهون بمثابة “مِلْك”، ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن

8- هل يمكنني إلغاء التسجيل، لتعديل الأخطاء؟

لا يمكنك الإلغاء ولكن بإمكانك تحديث البيانات، بالدخول على الطلب وبعد التعديل يتم الضغط على زر (حفظ)، بذلك يكون تم تحديث البيانات.