“أوريو”.. أحدث نسخة من “جوجل” لنظام أندرويد

المواطن - وكالات

تبقت أسابيع على إطلاق مؤتمر Google I/O للمطورين، الذي تجري فعالياته في شهر مارس، والذي اعتادت خلاله شركة جوجل الكشف عن أحدث أنظمة تشغيلها، حيث من المنتظر أن تكشف جوجل هذا العام عن نظام Android O، إلا أن أحدث التقارير كشف أن نظام التشغيل المقبل قد يحمل اسم Oreo.

وبحسب موقع phonearena الهندي ، فإن ما يرجح كفة Oreo كأحد الأسماء البارزة بشدة ليكون اسماً لأحدث أنظمة تشغيل أندرويد، هو نشر” Hiroshi Lockheimer” نائب الرئيس الأول لأندرويد ونظام كروم وجوجل بلاي، لصورة متحركة على حسابه الشخصي “لحلوى الأوريو”، ليشير إلى أن الإصدار المقبل من أندرويد قد يحمل هذا الاسم، وإذا ما التزمت جوجل بالجدول الزمني المنتظم فمن المنتظر أن يظهر مع بداية مارس.