أوغلو مهاجمًا وزير الخارجية اليوناني: طفل وقح

المواطن - وكالات

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الأحد إن بلاده لا تدخل في سباقات مع بعض العقليات في اليونان، ولا تستعرض قوتها، مضيفًا أن “هذه العقليات تعلم ما قد يفعله الجنود الأتراك عندما يقتضي الأمر”.

وبحسب “الأناضول”، جاء ذلك في معرض تعليقه للمرة الثانية على تصريحات أدلى بها نظيره اليوناني نيكوس كوسياس، حول زيارة أجراها رئيس الأركان التركي، خلوصي أكا، الشهر الماضي، لمنطقة جزيرة “قارداق” الصخرية التركية المتاخمة للجزر اليونانية ببحر “إيجه”، في يناير الماضي.

وأردف أوغلو “نحن لا ندخل في سباقات معينة مع هذه العقلية، وليس هناك داعٍ لاستعراض قوتنا، هم أكثر من يعلم ما قد يفعله الجنود الأتراك عندما يقتضي الأمر”.

وتابع “حكومتهم هي أكثر من يعلم ذلك، وعليها شرح هذا الأمر جيدًا لذلك الطفل الوقح (وزير الخارجية اليوناني).. فليتجنبوا اختبار صبرنا”.